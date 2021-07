Im Sommerferienprogramm entdecken Schüler:innen ab der 5. Klasse neue wissenschaftlich und mediale Formate. Je nach Interesse lernen die Teilnehmer:innen Sketch­no­tes zu skiz­zie­ren, Pod­casts zu produzieren oder Ra­dio­in­ter­views zu füh­ren.

In diesem Podcast-Workshop gibt Sandra Lachmann praktische Tipps für eigene Podcasts. Ab 15 Uhr werden zusammen mit Maria Sanstos 15 Uhr erste Aufnahmen gemacht.

Die Anmeldung ist kostenlos und kann einzeln oder in Grup­pen erfolgen, Lehr­kräf­te oder andere begleitende Erwachsene können an den Work­shops eben­falls teil­neh­men. Bei aus­ge­präg­tem In­ter­es­se ist auch die Anmeldung von Schü­ler:in­nen un­ter 10 Jah­ren möglich. Anmeldungen an msantos@hausderwissenschaft.de