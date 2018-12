Skulptour - Skulpturenbaukasten

Mit der Mitmachausstellung „Skulptour – Eine neue Reise in die Welt der Figuren, Objekte, Installationen“ im Museum Weserburg feiert der Verein kek Kindermuseum die seit 2008 bestehende Kooperation mit dem Museum für moderne Kunst. Mit der Gründung des Vereins kek Kindermuseum sollte ein Ort geschaffen werden, in dem Kinder auf ihre eigene Art und Weise Kunst und Kultur erleben können. Diesem Anspruch folgt auch die Ausstellung mit einem breiten Mitmach-Angebot. Die Teilnehmner ab 5 Jahren können in dieser offenen Werkstatt experimentieren, spielen und ihr künstlerisches Geschick darstellen. Es werden Verpackungen, Alltags- und andere Gegenstände zu Formen und Skulpturen neu zusammengesetzt.