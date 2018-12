Skulptour - Drahtskulptour

Claudis Hoppens Skulptour kek-Kindermuseum

Mit der Mitmachausstellung „Skulptour – Eine neue Reise in die Welt der Figuren, Objekte, Installationen“ im Museum Weserburg feiert der Verein kek Kindermuseum die seit 2008 bestehende Kooperation mit dem Museum für moderne Kunst. Mit der Gründung des Vereins kek Kindermuseum sollte ein Ort geschaffen werden, in dem Kinder auf ihre eigene Art und Weise Kunst und Kultur erleben können. Diesem Anspruch folgt auch die Ausstellung mit einem breiten Mitmach-Angebot. Die Teilnehmner ab 7 Jahren können in diesem Workshop mit Draht wickeln, knäulen, bauen und kleine Skulpturen zeichnen. So entstehen neue pflanzenähnliche Objekte oder tierische Gebilde. Die Teilnahme kostet 10 Euro und eine Anmeldung ist unter 0421-598390 oder sekretariat@weserburg.de bis zum 19. Dezember erforderlich.