Slackline-Event

× Erweitern © Universum Bremen Universum Bremen, Außenbereich, Turm der Lüfte

Balance, Nervenkitzel und jede Menge Mitmachspaß gibt's rund um Pfingsten vor und im Universum: Der Verein Slacklining Bremen spannt über das lange Pfingstwochenende ein Slackline-Erlebnis in luftiger Höhe.

Über den Köpfen der Besucher:innen, zwischen dem Sonderausstellungsgebäude und silbernen „Wal“ sowie dem 27 Meter hohen „Turm der Lüfte“ zeigen erfahrene Slackliner:innen aus ganz Deutschland vom 23. bis 26.5. mehrmals täglich spektakuläre Performances. Am Pfingstsonntag, zwischen 17 und 19 Uhr, wird das Geschehen von den Slacklinern kommentiert und mit Musik begleitet, dazu gibt es Snacks und Getränke.

Auf niedrig gespannten Seilen auf dem Vorplatz können Besucher:innen selbst erste Slackline-Erfahrungen sammeln. Dazu gibt es hilfreiche Tipps von den Profis. Weitere Balancierstationen fordern spielerisch das Gleichgewicht heraus.

Wer genügend Geschick und Ausdauer beweist, darf den Schritt auf eine 10 Meter über dem Boden gespannte Slackline im Innern des Wals wagen. Diese führt über das dritte Obergeschoss der Dauerausstellung und bietet täglich von 15 bis 18 Uhr einem kleinen Kontingent an Teilnehmenden die Möglichkeit, ihre Balance mit diesem einmaligen Blick ins Innere des Universums zu testen – selbstverständlich unter fachkundiger Anleitung.

Die Teilnahme ist im Eintrittspreis inbegriffen.