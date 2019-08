× Erweitern © GOP Varieté Bremen Slow Show - Chu Chuan Ho

Ein Flugzoo, Luftringe und Musik, Partnerakrobatik und Jonglage, Hula Hoop, Springseil und Diabolo: In der neuen Show für die ganze Familie trifft dynamische Artistik auf federleichte Poesie und Komik.

Beglückend anders, mächtig beeindruckend und einfach saukomisch: Der eine lässt Fische und Katzen fliegen und treibt dem Publikum die Lachtränen in die Augen. Eine Gruppe hochbegabter junger Artisten zeigt dazu, wie weit Schneller, Höher, Weiter geht, und die besten amerikanischen Springseil-Athleten legen mit ihrer Flight Crew Jump Rope Kunststücke hin, dass einem ganz schwindelig wird und man nur staunend und atemlos haucht: Wie machen die das?!

Showtime:

Mittwoch und Donnerstag um 20 Uhr

Freitag und Samstag um 18 und 21 Uhr

Sonntag um 14:30 und 17:30 Uhr

Tickets für Kinder ab 17, für Erwachsene ab 31 Euro.

Kids Für Nix: Eltern und Großeltern aufgepasst: In den Bremer Herbstferien, also vom 4. bis zum 18. Oktober lädt das GOP Bremen je ein Kind bis einschließlich 14 Jahre in Begleitung eines regulär zahlenden Erwachsenen in die Show „Slow“ ein. Eine Kombination mit anderen Aktionen und eine Verrechnung auf bereits gebuchte Tickets sind nicht möglich. Gültig am Mittwoch, Donnerstag und Freitag sowie Sonntag für die Show um 17 Uhr.