Smart Environments als Kontext motivierender Informatik-Lernangebote für Mädchen und junge Frauen Dr. Serge Autexier bei Wissen um 11

Autexier ist Wissenschaftler am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) auf den Gebieten Formale Methoden, Cyber-Physical Systems und Ambient Assisted Living. Nach Studium und Promotion in Informatik mit Schwerpunkt Künstliche Intelligenz arbeitete er am Standort Saarbrücken und ab 2008 am Standort Bremen. Seit 2014 leitet er die Forschungen und Entwicklungen rund um das Bremen Ambient Assisted Living Lab (BAALL) zu den Themen Mensch-Technik-Interaktion, Automatisierung, Sicherheit, Personalisierung und Mobilitätsassistenz. Er hat in zahlreichen nationalen und internationalen Forschungsprojekten gearbeitet, hat über 90 Publikationen veröffentlicht, wurde 2017 DFKI Research Fellow und leitet aktuell vier Forschungsprojekte.