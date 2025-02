Smart Moves

Das neue Angebot bringt frischen Schwung in den Alltag der Grundschüler:innen! Jeden Donnerstag wird eine Kombination aus Lernhilfe und mitreißendem Tanz-Workout angeboten.

Engagierte Betreuer:innen unterstützen die Kinder zwischen 6 und 10 Jahren, indem sie den Unterrichtsstoff verständlich erklären und Aufgaben gemeinsam lösen. Nach der konzentrierten Lernzeit heißt es dann: Bühne frei! Auf der Tanzfläche können die Kids ihre Energie in kreative Moves verwandeln und richtig Spaß haben. Höhepunkt des Programms wird ein großes Sommerfest sein: Die Kids präsentieren in einer beeindruckenden Tanzaufführung, was sie gelernt haben.

Das Angebot ist kostenfrei nach Anmeldung bei Esther Rumohr per E-Mail oder telefonisch unter 01573-9682351

Das Angebot wird vom Deutschen Kinderhilfswerk gefördert. Mehr Infos zum Programm gibt's hier.