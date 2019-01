Die Kinder lernen Tipps und Tricks, wie sie mit ihrem Smartphone coole Bilder knipsen, seien es nun Bilder von den Lieblingsorten oder schicke Selfies. Gemeinsam wird die Stadt erkundet oder ein Ausflug in die Innenstadt gemacht. Am Ende werden die Bilder in einer Ausstellung in Vegesack präsentiert.

Das Osterferienprogramm findet montags bis donnerstags bis zum 18. April statt und kostet 3 Euro. Die Anmeldung erfolgt über ein Formular (Angebotsnummer: FP-3).