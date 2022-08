Smell it - Rap it!

Wir Menschen können angeblich viele Millionen Gerüche unterscheiden. Aber haben all die Gerüche auch Namen? Teilnehmer:innen ab 8 Jahren sammeln und erfinden in der Schreibwerkstatt neue Namen und kreieren daraus einen Rap, der am Ende laut gelesen und performed wird. Bitte Schreibunterlagen mitbringen.

Die Teilnahmekosten sind im Eintritt enthalten; Kinder haben freien Eintritt und Erwachsene zahlen 5 Euro. Um eine Anmeldung wird gebeten.