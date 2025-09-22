Smoothies selbst gemacht!

Stadtteilbibliothek Huchting im Roland-Center Alter Dorfweg 30-50, 28259 Bremen

Fruchtig, frisch und voller Vitamine: Im Workshop zaubern Kinder ab 6 Jahren ihre eigenen Lieblingsgetränke. Dabei lernen sie spielerisch, wie lecker gesunde Ernährung sein kann. Einfach mixen, probieren und genießen!

Die Teilnahme ist kostenfrei nach Anmeldung auf stabi-hb.de.

