Smoothies selbst gemacht!
Stadtteilbibliothek Huchting im Roland-Center Alter Dorfweg 30-50, 28259 Bremen
Fruchtig, frisch und voller Vitamine: Im Workshop zaubern Kinder ab 6 Jahren ihre eigenen Lieblingsgetränke. Dabei lernen sie spielerisch, wie lecker gesunde Ernährung sein kann. Einfach mixen, probieren und genießen!
Die Teilnahme ist kostenfrei nach Anmeldung auf stabi-hb.de.
Dies & Das, Essen & Trinken, Kostenfrei, Workshops