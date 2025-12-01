So ein Theater!

Buxtehude Museum St.-Petri-Platz 11, 21614 Buxtehude

Das "Kamishibai" hat als Japanisches Papiertheater eine lange Tradition. Große und kleine Zuschauer:innen ab 4 Jahren erleben die Geschichte vom Wettlauf zwischen Hase und Igel bei Buxtehude in einem kleinen Erzähltheater, das ohne jede Technik auskommt.

Die Teilnahmegebühr beträgt 4 Euro. Anmeldungen erfolgen unter buchung@buxtehudemuseum.de.

