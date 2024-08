× Erweitern © Martina Buchholz Socke findet ein Ei - Figurentheater Bremerhaven

Kater Socke wohnt im Figurentheater bei der Puppenspielerin Lena. Am liebsten tobt er durch ihre Werkstatt oder saust im Fischereihafen herum. Eines Tages findet er dort ein Ei. Das lag ganz mutterseelenallein am Rande des Hafenbeckens. Socke nimmt es mit nach Hause. Was für ein Tier sich wohl in diesem Ei verbirgt?! Ein Vogel? Ein Krokodil? Oder vielleicht gar ein echter Flugsaurier? Socke will es wissen – und dazu muss er es ausbrüten …

Wer dann aus dem Ei schlüpft und was die beiden miteinander erleben, das erzählt diese zauberhafte und spannende Geschichte vom Großziehen und Flüggewerden für Publikum ab 3 Jahren.

Eine Kooperation des Figurentheater Bremerhaven mit dem Theater Anderland.

Das Stück wurde der Katze Mimi Meyer gewidmet, die fast 20 Jahre lang das Figurentheater Bremerhaven als Theaterkatze unterstützte und inspirierte, als Hafenkatze den Fischereihafen unsicher machte und als Schiffskatze die Nord- und Ostsee auf der SY "Kunkelsuse" bereiste. Während der Proben zu Socke findet ein Ei hat sie sich auf den Weg in den Katzenhimmel gemacht.

Die Tickets kosten für Kinder 10 Euro und für Erwachsene 13 Euro und sind telefonisch und per E-Mail erhältlich.