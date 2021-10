Socken stricken für "Dein Festmahl"

× Erweitern © PxHere Wolle, Stricken

"An die Stricknadel, fertig, los!" Wer gerne mit Wolle und Nadeln Geschenke strickt, kann auch in diesem Jahr wieder die vorweihnachtliche Veranstaltung „Dein Festmahl – Ein Abend für bedürftige Menschen“ unterstützen.

Unter dem Motto „Socken für warme Füße“ ruft das Rote Kreuz zum Strickmarathon auf: „So kommen unsere Gäste warm durch die dunkle Jahreszeit, denn die Winter in Bremen sind erfahrungsgemäß kalt und nass," erklärt Tatjana Behrens vom DRK Kreisverband Bremen. Damit die fleißigen Stricker:innen möglichst viele Socken zaubern können, brauchen sie viel Wolle: Wer sich von seinen Knäulen und Wollresten trennen kann, bringt die Wollspenden einfach bis zum 11. November 2021 (tgl. zwischen 8:30 und 16 Uhr) zum DRK-Haus in der Wachmannstraße in Schwachhausen.

Wer sich am Strickmarathon beteiligen möchte, ist von 15 bis 18 Uhr herzlich eingeladen, um Socken für den guten Zweck zu fertigen. Die Teilnehmer:innen müssen nur Wolle und eigene Stricknadeln mitbringen.

Wer am 11. November keine Zeit hat, kann auch selbstgestrickte Socken im DRK-Haus abgeben: Bis Freitag, den 3. Dezember 2021, freuen sich die Veranstalter auf Socken-Spenden - aber nur neue selbstgestrickte! Und für alle, die "Dein Festmahl" unterstützen möchten, aber gar nicht stricken können, hat das Rote Kreuz ein Spendenkonto eingerichtet:

DRK Kreisverband Bremen, Sparkasse Bremen, IBAN 2905 0101 0086848280, Stichwort: Dein Festmahl - oder Online auf Dein Festmahl.