Entdecker-Wochenende

× Erweitern © Universum® Bremen Wissenskiosk, Universum Bremen

Fußball-Turnier, Abenteuer-Wochenenden und Familienaktionen: In Posthausen finden in den Sommerferien zahlreiche kostenlose Veranstaltungen für Kinder und Familien statt.

An diesem Wochenende macht der Wissenskiosk des Universum Bremen Halt in der Einkaufsstadt. Interaktive Experimente, spannende Sinneserfahrungen und verschiedene Mitmachaktionen laden Kinder und Familien zum Ausprobieren, Rätseln und Entdecken ein.