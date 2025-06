× Erweitern © Stadtbibliothek Bremen Sommer BLUB Logo

Bewegung, Lesen, Unterhaltung, Begegnung lautet das Motto von Juli bis August in allen acht Filialen der Bremer Stadtbibliothek. Für Schulkinder bis 12+ Jahre wird an jedem Öffnungstag ein vielfältiges und abwechslungsreiches Programm angeboten. In den verschiedenen Workshops können sie je nach Geschmack und Vorliebe tüfteln, basteln, zeichnen, programmieren, digital animieren, zocken, spielen, lesen… Dazu gibt es die neuesten Bücher, Games, Hörbücher, DVDs und Gesellschaftsspiele. Wer aktiv und kreativ ist, wird mit einer Sticker-Sammelaktion belohnt. Bei drei gesammelten Stickern erhalten die Teilnehmenden einen kleinen Preis und die Chance auf einen tollen Hauptgewinn!

Folgende Termine sind geplant

11.7.: Glitzersteine und Pixelbilder , Kinder ab 6 Jahren erstellen coole Bilder aus Bügelperlen

17.7.: Film ab! Deine Idee wird zum Trickfilm , ab 6 Jahre

23.7.: Die große Spiele Olympiade , Tischkicker, Stelzenlauf und weitere Wettbewerbe für Kinder ab 6 Jahren

31.7.: Gaming Turnier: Fall Guys, ab 6 Jahre

Die Teilnahme ist kostenfrei mit kostenloser BIB-Card. Anmeldungen und alle Angebote auf auf stabi-hb.de.