Bewegung, Lesen, Unterhaltung, Begegnung lautet das Motto von Juli bis September in allen acht Filialen der Bremer Stadtbibliothek. Für Schulkinder bis 14+ Jahre wird an jedem Öffnungstag ein vielfältiges und abwechslungsreiches Programm angeboten. In den verschiedenen Workshops können sie je nach Geschmack und Vorliebe tüfteln, basteln, zeichnen, programmieren, digital animieren, zocken, spielen, lesen… Dazu gibt es die neuesten Bücher, Games, Hörbücher, DVDs und Gesellschaftsspiele. Wer möchte, nutzt die Angebote, um sich in eine/n Held:in aus dem Lieblingsbuch, -film oder –spiel zu verwandeln und damit am Kreativ-Wettbewerb teilzunehmen, bei dem coole Sommer-BLUB-Preise gewonnen werden können.