Endlich Freitag: Black Stories

Bewegung, Lesen, Unterhaltung, Begegnung lautet das Motto vom 20. Juni bis 12. August in allen acht Filialen der Bremer Stadtbibliothek.

Heute tauchen Kinder zwischen 6 und 10 Jahren ein in die Welt der „Black Stories". Gemeinsam lösen sie knifflige, lustige und geheimnisvolle Rätsel. Mit viel Fantasie, cleveren Fragen und Teamgeist kommen sie den Geschichten auf die Spur.

Mitmachen wird wie immer belohnt: Wer drei Sticker sammelt erhält eine kleine Überraschung. Das Sticker-Sammeln funktioniert ganz simpel: Einfach BLUB-Bücher lesen und am Veranstaltungsprogramm teilnehmen.

Die Anmeldung geht schnell und einfach mit der kostenlosen BIBCARD. Wer noch keine hat, kann diese ganz einfach in der Bibliothek bekommen. Anschließend können die exklusiven Medien sofort ausgeliehen werden. Die Anmeldungen zu den Mitmach-Angeboten sind vor Ort möglich.

Anmeldung und alle Angebote auf stabi-hb.de