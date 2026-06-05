Entkomme aus der Busbibliothek

Im Bus wurde ein geheimnisvolles Objekt versteckt, das sich nur mit einem bestimmten Zahlencodeöffnen lässt. Nur wenn das Team gemeinsam die Rätsel löst und die geheime Kombination findet, können sich die Kinder ab 8 Jahren aus der verschlossenen Busbibliothek befreien.

Die Teilnahme ist kostenfrei nach Anmeldung an busbibliothek@stabi-hb.de oder vor Ort in der Busbibliothek. Zur Anmeldung wird die BIBCArd-Nr. des Kindes benötigt.

Bewegung, Lesen, Unterhaltung, Begegnung lautet das Motto beim Sommer-BLUB vom 20. Juni bis 12. August in allen acht Filialen der Bremer Stadtbibliothek.

Mitmachen wird wie immer belohnt: Wer drei Sticker sammelt erhält eine kleine Überraschung. Das Sticker-Sammeln funktioniert ganz simpel: Einfach BLUB-Bücher lesen und am Veranstaltungsprogramm teilnehmen.

Die Anmeldung geht schnell und einfach mit der kostenlosen BIBCard. Wer noch keine hat, kann diese ganz einfach in der Bibliothek bekommen. Anschließend können die exklusiven Medien sofort ausgeliehen werden. Die Anmeldungen zu den Mitmach-Angeboten sind vor Ort möglich.

Anmeldung und alle Angebote auf stabi-hb.de