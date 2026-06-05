Endlich Freitag: Geschichten aus der Lego-Kiste

Ohren gespitzt und ran an die bunten Bausteine: Zuerst wird eine spannende Geschichte vorgelesen. Im Anschluss kommen die bunten Bausteine zum Einsatz. Hier können Kinder von 6 bis 10 Jahren ihrer Kreativität freien Lauf lassen und passend zur Geschichte drauf los bauen.

Bewegung, Lesen, Unterhaltung, Begegnung lautet das Motto vom 20. Juni bis 12. August in allen acht Filialen der Bremer Stadtbibliothek.

Mitmachen wird wie immer belohnt: Wer drei Sticker sammelt erhält eine kleine Überraschung. Das Sticker-Sammeln funktioniert ganz simpel: Einfach BLUB-Bücher lesen und am Veranstaltungsprogramm teilnehmen.

Die Anmeldung geht schnell und einfach mit der kostenlosen BIBCARD. Wer noch keine hat, kann diese ganz einfach in der Bibliothek bekommen. Anschließend können die exklusiven Medien sofort ausgeliehen werden. Die Anmeldungen zu den Mitmach-Angeboten sind vor Ort möglich.

Anmeldung und alle Angebote auf stabi-hb.de