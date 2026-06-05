Minecraft entdecken

Bewegung, Lesen, Unterhaltung, Begegnung lautet das Motto vom 20. Juni bis 12. August in allen acht Filialen der Bremer Stadtbibliothek.

Im interaktiven Workshop wird heute geplant, gebaut und kreativ gestaltet. In kleinen Teams entwerfen Kinder zwischen 8 und 12 Jahren gemeinsam ein eigenes Bauprojekt in Minecraft. Dann bringen sie ihre Ideen Schritt für Schritt aus dem Spiel in die Wirklichkeit: zunächst mit magnetischen Bausteinen im Minecraft-Stil und anschließend mit einfachen Materialien wie Pappe, Schere und Kleber. So wächst das Bauwerk in drei Varianten: virtuell, greifbar und selbst gestaltet.

Mitmachen wird wie immer belohnt: Wer drei Sticker sammelt erhält eine kleine Überraschung. Das Sticker-Sammeln funktioniert ganz simpel: Einfach BLUB-Bücher lesen und am Veranstaltungsprogramm teilnehmen.

Die Anmeldung geht schnell und einfach mit der kostenlosen BIBCARD. Wer noch keine hat, kann diese ganz einfach in der Bibliothek bekommen. Anschließend können die exklusiven Medien sofort ausgeliehen werden. Die Anmeldungen zu den Mitmach-Angeboten sind vor Ort möglich.

Anmeldung und alle Angebote auf stabi-hb.de