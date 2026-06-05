Bewegung, Lesen, Unterhaltung, Begegnung lautet das Motto beim Sommer-BLUB vom 20. Juni bis 12. August in allen acht Filialen der Bremer Stadtbibliothek.

Heute tauchen Kinder und Jugendliche ab 10 Jahren ein in die bunte Welt des Films und werden selbst zu Regisseur:innen, Drehbuchautor:innen oder Animator:innen. Im Stop-Motion-Filmprojekt verwandeln sie ihre Ideen in lebendige Geschichten. Mit Papier und anderen Materialien hauchen sie ihrer Story Leben ein. Bild für Bild entsteht so euer eigener einzigartiger Kurzfilm.

Mitmachen wird wie immer belohnt: Wer drei Sticker sammelt erhält eine kleine Überraschung. Das Sticker-Sammeln funktioniert ganz simpel: Einfach BLUB-Bücher lesen und am Veranstaltungsprogramm teilnehmen.

Die Anmeldung geht schnell und einfach mit der kostenlosen BIBCard. Wer noch keine hat, kann diese ganz einfach in der Bibliothek bekommen. Anschließend können die exklusiven Medien sofort ausgeliehen werden. Die Anmeldungen zu den Mitmach-Angeboten sind vor Ort möglich.

Anmeldung und alle Angebote auf stabi-hb.de