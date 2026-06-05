Nicht stören, weil BLUBB!

Die Tage werden länger. Am liebsten würdest du in Ruhe ein Buch lesen: Wären da nicht immer diese Störungen! Da hilft nur ein deutlicher Hinweis an der Zimmertür, ein Türschild für die Klinke, das jeden Störenfried fern hält. Kinder ab 6 Jahren basteln ein Türschild aus Karton, bemalen, bekleben und beschriften es mit frechen Sprüchen, lustigen Cartoons oder eindeutigen Hinweisen. So weiß jeder, der an der Tür vorbeikommt sofort, was Sache ist.

Kostenfrei nach Anmeldung auf stabi-hb.de.

Bewegung, Lesen, Unterhaltung, Begegnung lautet das Motto vom 20. Juni bis 12. August in allen acht Filialen der Bremer Stadtbibliothek.

Mitmachen wird wie immer belohnt: Wer drei Sticker sammelt erhält eine kleine Überraschung. Das Sticker-Sammeln funktioniert ganz simpel: Einfach BLUB-Bücher lesen und am Veranstaltungsprogramm teilnehmen.

Die Anmeldung geht schnell und einfach mit der kostenlosen BIBCARD. Wer noch keine hat, kann diese ganz einfach in der Bibliothek bekommen. Anschließend können die exklusiven Medien sofort ausgeliehen werden. Die Anmeldungen zu den Mitmach-Angeboten sind vor Ort möglich.

Anmeldung und alle Angebote auf stabi-hb.de