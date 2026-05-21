× Erweitern © Klimagarten Findorff Sommer im Klimagarten

Der Gemeinschaftsgarten im Parzellengebiet ist längst ein beliebter Treffpunkt für Hobbygärtner:innen im Quartier: Kinder, Jugendliche und Erwachsene nutzen den Ort aktiv für gemeinsame Pflanz- und Ernteaktionen. Auch Kitagruppen und Schulklassen sind regelmäßig vor Ort und machen sich schlau darüber, wie aus zarten Pflänzchen und winzigen Samen knackig frischer Salat, duftende Petersilie oder zuckersüße Tomaten werden.

Im Sommerferienangebot entdecken Kinder vom 6. bis 8.8. die Tier- und Pflanzenwelt der grünen Oase.

Die Teilnahme ist kostenfrei, gerne per Mail anmelden.