Hitze im Klimagarten

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Klimagarten Findorff Ahnewehrweg 12, 28215 Bremen

Der Gemeinschaftsgarten im Parzellengebiet ist längst ein beliebter Treffpunkt für Hobbygärtner:innen im Quartier: Kinder, Jugendliche und Erwachsene nutzen den Ort aktiv für gemeinsame Pflanz- und Ernteaktionen. Auch Kitagruppen und Schulklassen sind regelmäßig vor Ort und machen sich schlau darüber, wie aus zarten Pflänzchen und winzigen Samen knackig frischer Salat, duftende Petersilie oder zuckersüße Tomaten werden.

Heute erfahren Kinder, wie sie bei der Hitze im Garten cool bleiben. 

Die Teilnahme ist kostenfrei, gerne per Mail anmelden.

Info

Klimagarten Findorff Ahnewehrweg 12, 28215 Bremen
Dies & Das, Kostenfrei
0421-37843584
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