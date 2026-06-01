Sommer-Malkurs

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Mütterzentrum Vahr In der Vahr 75, 28329 Bremen

Im viertägigen Malkurs können Kinder ab 6 Jahren verschiedene künstlerische Techniken kennenlernen und ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Im Mittelpunkt stehen dabei nicht perfekte Ergebnisse, sondern das Ausprobieren, Experimentieren und der kreative Ausdruck.

Gemeinsame Projekte wechseln sich mit freien Kreativphasen ab, sodass die jungen Künstlerinnen und Künstler Materialien entdecken, eigene Ideen entwickeln und ihre Spontaneität ausleben können.

Das kostenlose Angebot richtet sich im Rahmen der Förderung speziell an Kinder aus der Neuen Vahr. Für die Pause sollten die Teilnehmenden einen kleinen Snack und ein Getränk mitbringen.

Termine:

  • 13. bis 16. Juli
  • 27. bis 30. Juli

Anmeldung unter 0421-4673859 (Mo - Fr, 9 - 15 Uhr) oder per E-Mail an muetterzentrum-vahr@ewetel.net

Info

Mütterzentrum Vahr In der Vahr 75, 28329 Bremen
Ferienbetreuung, Kostenfrei, Kreatives, Sommerferien
0421-4673859
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