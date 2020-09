Sommer-Rebellen Kijuko Sommer-Rebellen

Zum siebten Mal findet das Bremer Kinder- und Jugendfilmfest KIJUKO nun statt und in diesem Jahr als verkleinerte Ausgabe an drei Tagen mit sechs spannenden Filmen für alle Altersgruppen. Mit dabei ist auch die Kurzfilmrolle mit einem lustigen Programm für Kinofans ab 4 Jahren. Anstelle der Kinderjury sind diesmal die Zuschauerïnnen gefragt, die im Anschluss an die Vorstellung ihrem Lieblingsfilm zum Publikumspreis verhelfen.

Auf der Leinwand ist heute ein bewegendes Sommerabenteuer ab 8 Jahren über Familie und Freundschaft zu sehen, das sich dem Thema Verlust aus einer jungen Perspektive authentisch annähert. Der elfjährige Jonas möchte in den Sommerferien unbedingt zu seinem Opa Bernard in die Slowakei und mit ihm Boot fahren. Genauso wie sie es früher gemeinsam mit Papa immer gemacht haben! Doch seit Papas tragischem Tod ist zu Hause alles anders und Jonas Mutter hält überhaupt nichts von seinen Ferienplänen. Also macht er sich nach einem Streit einfach allein auf den Weg. Leider muss Jonas feststellen, dass auch Opa nicht mehr ganz der Alte ist. Bernard wirkt launisch, geht kaum noch nach draußen und bei jeder Frage nach Papas altem Schlauchboot weicht er aus. Erst als Jonas sich mit der coolen Alex von nebenan anfreundet, beginnt der Sommer wieder Spaß zu machen. Gemeinsam hecken sie einen Plan aus, wie sie Opa Bernard zurück ins Leben holen. Ein neues Boot muss her, ein neuer Job und dazu vielleicht auch gleich noch eine neue Frau?

D/SLO 2020, Regie: Martina Sakova, mit: Elias Vyskocil,Pavel Novy, Liana Pavlikova, Szidi Tobias, Kaya Möller, 94 Min., empfohlen ab 8 Jahren

Eintritt: Kinder 3, Erwachsene 6 Euro

Schulklassen können alle Festivalfilme auch an den Wochentagen von Montag, den 28. September, bis Donnerstag, den 8. Oktober für Vorstellungen an den Vormittagen buchen. Die Reservierung für Schulklassen erfolgt unter 0421-56647630.

