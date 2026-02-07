Sommer, Sonne, Steinzeit-Rätsel

Bei dieser Ferienaktion begeben sich die Teilnehmenden im Urgeschichtlichen Zentrum Wildeshausen auf eine spannende Entdeckungs-Tour. Es gilt, die richtigen Antworten in den Dauer- und Sonderausstellungen zu finden. Mit etwas Glück winkt bei einem vollständig ausgefüllten Rätselbogen einer von neun attraktiven Preisen. Die Rätselbögen sind für Kinder bis 12 Jahre direkt an der Kasse erhältlich.

Die Aktion läuft vom 2. Juli bis zum 1. September während der Sommerferien. Es ist keine vorherige Anmeldung erforderlich.

Eintritt: Kinder ab 6 Jahre 3 Euro, Erwachsene 4,50 Euro, Kinder unter 6 Jahre frei