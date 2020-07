Sommer-Sport-Camp

Der Sportgarten lädt alle Kids zwischen 16 und 24 Jahren zum kostenlosen Kampfsport-Camp in den Sommerferien ein.

Das Camp findet vom 17. bis zum 26. August statt und verspricht ein spannendes Programm mit Volleyball, Klettern, Fußball, BMX und mehr. Außerdem gibt es Ausflüge, Gewinnspiele, Schnitzeljagd, Tanz und einen Filmabend.

Das Camp hat Platz für 20 Jungen und Mädchen. Es wird jeden Tag eine kleine Mittagspause mit Snacks und Obst geben, außerdem wird ein Grillabend veranstaltet. Bitte genug Wasser und Sonnencreme mitbringen. Die Anmeldegebühr von 5 Euro dient der Verbindlichkeit und wird am letzten Tag des Camps wieder zurückgezahlt, das Camp ist somit für alle Teilnehmerïnnen kostenlos!.

Treffpunkt ist am ersten Veranstaltungstag, den 17.8., um 13 Uhr am Haupteingang des Hauptbahnhofs Bremen, um anschließend mit den Übungsleiterï´nnen zur Sportgarten-Anlage in der Pauliner Marsch zu fahren.

Bitte für die Bahnfahrt eine Maske mitbringen. Abends fahren alle zusammen zurück und sind um 18:30 Uhr wieder am Bahnhof.

Die Anmeldung erfolgt per Mail an frede@sportgarten.de oder bei Whatsapp unter 0152-27797492 mit dem Text: SOMMER und dem eigenen Namen, dann kommt eine Bestätigung per E-Mail oder bei Whatsapp zurück.