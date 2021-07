Sommer Summarum: Kroberto - ein komisches Huhn

× Erweitern © Sommer Summarum Kroberto - Regenbogen Puppentheater

Das Regenbogen Puppentheater führt ein Stück über ein ungewöhnliches Küken auf der Freiluftbühne des Kulturfestivals Sommer Summarum auf:

Eine Henne findet im Hühnerhof ein schönes großes Ei, sie brütet es aus und heraus schlüpft ein winziges Krokodil. Von nun an geht es rund im Hühnerhof. Kroberto ist anders, der will einfach nicht gackern, er frisst keine Körner – und überhaupt: der wächst und wächst. Die Henne muss mit ihm ausziehen. Eines Tages jedoch geht es um das Leben eines Kükens und jetzt kann Kroberto zeigen, was in ihm steckt!

Der Eintritt ist frei. Um eine Reservierung über Nordwest Ticket wird gebeten. Hier geht's zum kompletten Kinderprogramm beim Sommer Summarum 2021.