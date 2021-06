Sommerferien auf dem Ohlenhof

× Erweitern Foto: Gesundheitstreffpunkte e.V. Kids in Action, Erlebnisfarm Ohlenhof

Auf der Erlebnisfarm in Gröpelingen erleben Kinder ab 6 Jahren jeden Tag in den Sommerferien ein neues Ferienabenteuer. Auf dem sechs Hektar großen Naturgelände mit Gärten, Streuobstwiesen, großem Spielplatz und viel Platz zum Toben sind auch tierische Bewohner wie Ponys, Schweine, Kaninchen, Hühner, Ziegen und Schafe zuhause. Ponyreiten und Fütterung, Stockbrot am Lagerfeuer und Baumklettern, Misten und Gärtnern, Kochen, Backen und vieles mehr stehen auf dem Programm.

Kostenlose Anmeldung ab 1. Juli auf ohlenhof.de