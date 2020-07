Das Jugendhaus lädt alle Kids zum Sommerferienprogramm ein. Von 14 bis 19 Uhr wird gegrillt und es finden diverse Aktionen am Haus statt. In der Zwischenzeit, von 16 bis 19 Uhr, geht es rund bei der finalen dritten Runde des Tischtennisturniers, an dem maximal 8 Personen teilnehmen können.

Eine Anmeldung für alle Programmpunkte ist im Jugendhaus möglich.