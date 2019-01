© Freilichtmuseum am Kiekeberg Ferien auf dem Lande Bogenbau

Sommerspaß im Freilichtmuseum: Bis zum 11. August laden jeden Tag (außer Montag) kunterbunte Aktionen in ländlicher Idylle zum Mitmachen ein.

Fünf Wochen lang erleben Kinder ab vier Jahren dienstags bis sonntags kunterbunte Aktivitäten in ländlicher Idylle. Der Sommerspaß im Freilichtmuseum bietet jungen Besuchern und ihren Begleitpersonen in den großen Ferien besondere Mitmachaktionen: Die Kinder und Jugendlichen kochen, backen, färben, filzen und werken in den historischen Häusern und Bauerngärten des weitläufigen, grünen Museumsgelände mit Tieren, Wasserspielplatz und Treckern.

Der Museumseintritt beträgt für Erwachsene 9 Euro, für Besucher unter 18 Jahren und Mitglieder des Fördervereins ist er frei. Die Teilnahme an den Stationen ist ohne Anmeldung möglich.