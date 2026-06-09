Luftschlösser, Traumbilder und blühende Fantasielandschaften

× Erweitern Kunsthalle Bremen © Marcus Meyer Photography Familientag, Remix, Kinder in der Sammlung 2020 Juni Kunsthalle neue Hängung der Sammlung, Raumaufnahmen mit Menschen

Galoppierende Pferde, leuchtend bunte Landschaften und Porträts wie aus einem Zauber-Kaleidoskop: Die Kunsthalle lädt kleine Kreative ab 6 Jahren zu einer spannenden Entdeckungstour ein. Kunstvermittlerin Vanessa Hartmann begibt sich im Kurs mit den Kindern auf eine Reise durch die aktuelle Foto-Ausstellung und die museumseigene Sammlung.

Nach dem gemeinsamen Schauen und Staunen wird das Atelier der Kunsthalle zur kreativen Werkstatt. Inspiriert von den Meisterwerken dürfen die Kinder selbst zu Pinsel, Stift und Schere greifen. Beim Experimentieren trifft klassisches Zeichnen mit Bleistift und Jaxonkreiden auf Malerei mit Wasser- und Temperafarben. Mit buntem Papier, Zeitschriften, Schwämmen und Alltagsmaterialien entstehen ganz neue Strukturen.

Beim Spiel mit Farben, Klecksen, Linien und Mustern gibt es kein „Richtig“ oder „Falsch“. Im Vordergrund stehen der neugierige Blick, die Freude am Ausprobieren und der Mut, eigene Ideen aufs Papier zu bringen.

Die Teilnahme von Dienstag bis Freitag täglich kostet 80 Euro nach Online-Anmeldung.