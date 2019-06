Sommerferien mit dem Mobilen Atelier

Das Mobile Atelier kommt in den Sommerferien an vier Standorte in Gröpelingen und ist ein fester Bestandteil des nachbarschaftlichen Lebens in den Quartieren. Kinder, Jugendliche, Eltern und Großeltern sind eingeladen, sich künstlerisch zu betätigen. In der Rostocker Straße, im Kunstkiosk in der Bromberger Straße, auf dem Spielplatz Liegnitzplatz und auf dem Bibliotheksplatz entsteht für Kinder ab sechs Jahren unter freiem Himmel eine kostenlose künstlerische Werkstatt. Es wird gezeichnet, gemalt, plastiziert, gebaut, fotografiert, gedruckt, geschrieben und geklebt. Schwerpunkt der Arbeit ist das Kennenlernen unterschiedlicher künstlerischer Bereiche, Techniken und Materialien. Die Arbeit in der Gruppe schult Fähigkeiten wie Respekt und Rücksichtnahme und fördert Sprachvermögen und Ausdrucksfähigkeit. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Teilnahme ist kostenlos. Erwachsene Bezugspersonen sind herzlich willkommen.