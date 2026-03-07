Sommerferien mit der ASJ

× Erweitern © ASB Bremen Arbeiter-Samariter-Jugend, Ferienprogramm

Auf alle abenteuerlustigen Kinder und Jugendlichen ab 10 Jahren wartet eine mehrtägige Ferienfreizeit mitten im Grünen. Ziel in diesem Jahr ist die idyllische „Sager Schweiz“ in Niedersachsen – ein Naturgebiet, das mit Wald, Wiesen und viel Platz für gemeinsame Aktionen beste Bedingungen für unvergessliche Sommertage bietet.

Übernachtet wird in der Pfadfinderbegegnungsstätte Sager Schweiz, wo Gemeinschaft, Spaß und echtes Ferienlager-Feeling im Mittelpunkt stehen. Geplant sind abwechslungsreiche Programmpunkte wie spannende Schnitzeljagden, lustige Gruppenspiele und gemütliche Lagerfeuer-Abende unter freiem Himmel. Außerdem sind Ausflüge in die Umgebung vorgesehen – und natürlich bleibt auch genügend Zeit für Freizeit, neue Freundschaften und spontane Abenteuer.

Die Ferienfreizeit richtet sich an alle Kinder und Jugendlichen ab 10 Jahren, die Lust auf gemeinsame Erlebnisse, Natur und ein abwechslungsreiches Sommerprogramm haben. Betreut wird die Fahrt von der Arbeiter-Samariter-Jugend, die seit vielen Jahren Freizeitangebote für junge Menschen organisiert.

Die Teilnahme kostet inkl. Übernachtung und Verpflegung (vom 3. bis 7.7.26) 80 Euro nach Anmeldung an ASJ@asb-bremen.de.