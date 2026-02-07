× Erweitern © Werk.Neu.Stadt Sommerferienwerkstatt

Schön und nachhaltig Sommerliches werkeln, können Kinder ab 6 Jahren in Romys Ferienwerkstatt: Draußen in den umliegenden Parks sammeln sie natürliche Materialien und lassen daraus im Atelier kleine Kunstwerke entstehen.

Romy entwickelt dazu ein Konzept, zu dem die Kinder eigene Ideen entwickeln und kleinere und größere Projekte umsetzen können. Beim künstlerischen Schaffen und in der Natur kommt auch das Spielen nie zu kurz, und wenn das Wetter es zulässt, picknicken alle draußen.

Die Teilnahme kostet 60 Euro für 2 Tage (2. und 3.7.)

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