Sommerferienprogramm

Kinder, Jugendliche und Familien finden hier abwechslungsreiche Ideen, um die schulfreien Wochen gemeinsam aktiv und kreativ zu verbringen. Ob sportliche Action bei Fußball, Basketball, Parkour und Taekwondo, technischer Spaß in den speziellen Coding Camps oder Entdeckungen bei den Freiluft-Spielen im Bürgerpark: Für jede Altersgruppe halten die Ferienwochen die passenden Erlebnisse bereit. Auch für die Jüngsten stehen beim Eltern-Kind-Turnen spannende Bewegungswelten offen.

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