Sommerferienprogramm

© Margarita Grosse / SOS Kinderdorf Sommerferien auf dem Bauernhof

Vom 2. bis zum 10. August können Ferienkinder von 6 bis 12 Jahren unter anderem auf einem Biobauernhof mit anpacken, Zirkusluft schnuppern und auf der Kinder- und Jugendfarm Habenhausen Tieren ganz nah kommen (am Wochenende findet kein Programm statt).

Los geht es täglich um 8 Uhr mit einem gemeinsamen Frühstück im SOS-Kinderdorf-Zentrum. Anschließend begeben sie sich auf eine Entdeckungstour.

Die ersten zwei Tage verbringen die Kinder im Blockland. Hier hat das SOS-Kinderdorf Bremen ein eigenes Erlebnisgrundstück direkt an der kleinen Wümme.

Am Mittwoch, den 4. August steht ein Besuch der Kinder- und Jugendfarm Habenhausen auf dem Programm. Wer sich traut, kann hier bei der Fütterung der Farmtiere helfen. Am Nachmittag geht es dann zum gemeinsamen Spielen in die Neustadtswallanlagen.

Der Blocklandgarten der bras wird am Donnerstag besucht. Das Gemüse wird hier nach ökologischen Kriterien angebaut. Bienenvölker sorgen durch fleißige Bestäubung für reiche Erträge und Schafe, Hühner, Enten und Gänse helfen bei der Landschaftspflege und Schädlingsbekämpfung.

Die 1,7 Hektar große naturnahe Kinderwildnis vom BUND steht am Freitag auf dem Programm. Dieser einzigartige Naturerlebnisraum beflügelt mit seinen Hügeln und Gräben, der Wasserpumpe und Matschbaustelle und den artenreichen Gebüschen die Phantasie und Kreativität der Kinder. Wer hier abends nicht müde nach Hause kommt, hat irgendetwas falsch gemacht.

Am Dienstag endet das Ferienprogramm mit einer eigenen Zirkusshow, für die ab Montag eifrig mit dem Team der Circusschule JOKES an einem Programm mit Akrobatik, Jonglage und Balanceübungen gearbeitet wird.

Die Kosten für 7 Tage betragen 120 Euro inklusive Frühstück und Mittagessen; KiDoZ-Karten-Inhaber:innen* zahlen nur 40 Euro. Anmeldungen werden ab sofort telefonisch entgegengenommen.

* Menschen, die Leistungen nach dem SGB II, SGB XII oder dem Asylbewerberleistungsgesetz beziehen, können die KiDoZ-Karte im SOSKinderdorf-Zentrum beantragen. Auch Auszubildende und BaföGEmpfänger*innen mit mindestens einem Kind bis einschließlich sechs Jahren erhalten die kostenlose Karte.