Im Projekt "Bücherhelden.mov" entdeckten Kinder aus Bremen neue Lieblingsbücher, entwickelten Motivation am Lesen und drehten kleine Filmtrailer, um andere mit ihrer Begeisterung anzustecken.

Kinder von 6 bis 12 Jahren suchen sich in Kleingruppen ein Buch aus, mit dem sie sich im Laufe der Woche beschäftigen wollen. Die Kinder basteln für ihren Trailer eine Kulisse aus buntem Papier und entwickeln Szenen, in denen sie in den Rollen ihrer Buchfiguren auftreten. Mit Unterstützung von erfahrenen Medienpädagog:innen werden die Szenen gedreht, Erzählstimmen und Geräusche aufgenommen und gemeinsam zu einem Trailer zusammengeschnitten.

Bei einem Abschlusstreffen im Bürgerhaus am Ende der Projektwoche werden die gedrehten Filme präsentiert.

Die Teilnahme ist kostenlos, die Anmeldung erfolgt per Mail oder telefonisch.