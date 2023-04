Sommerferienprojekt: Theaterwerkstatt

08.08. – 11.08.2023 10:00 - 14:00 Uhr

14.08.2023 10:00 – 14:00 Uhr

15.08.2023 10:00 - 16:00 Uhr

Abschlussaufführung: 15.08.2023 um 16:00 Uhr

Was macht uns eigentlich besonders und warum sind wir einzigartig?

In diesem Sommerferienkurs können Kinder ab 8 Jahren mit Spielen und Übungen in die Welt des Theaters eintauchen und ihre Superkräfte entdecken. Mutig können sie sich eine Woche lang ausgelassen ausprobieren, und gemeinsam Szenen und Geschichten entwickeln, die am Ende vor Familie, Freunde und Fans aufgeführt werden.

Kosten Gesamtkurs: 10 € (5 € mit Bremen-Pass)

Anmeldung im DOKU unter 0421-6039079 oder unter info@doku-blumenthal.de