× Erweitern Foto: FLMK Sommerferienspaß

Sommerzeit ist Ferienzeit: Die Kinder ab 6 Jahren begeben sich auf eine spannende Zeitreise und entdecken, wie die Welt vor 300 Jahren aussah – ohne Strom. Energie wurde damals vor allem aus Wind- und Wasserkraft gewonnen. Das Mühlenmuseum befindet sich in einem 300 Jahre alten Gebäude mit funktionstüchtiger Wassermühle. Das große Wasserrad der Wassermühle war früher eine wichtige Antriebsquelle: durch die Wasserkraft wird das Mahlwerk in der Mühle in Gang gesetzt. Beim Sommerferienspaß bauen die Kinder gemeinsam ein etwa zwei Meter großes Wasserrad mit Wasserschaufeln aus Holz. Am großen Mühlrad der Moisburger Mühle können sie die alte Technik in Aktion erleben. Zusätzlich bastelt jeder kleine „Mühlenbauer“ sein eigenes kleines Wasserrad zum Ausprobieren und mit nach Hause nehmen.

Die Teilnahme kostet 7 Euro zzgl. 4 Euro Materialkosten. Die Anmeldung ist erforderlich unter 040-7901760 oder info@kiekeberg-museum.de. Die Kinder sollten sich Verpflegung mitbringen. Der Workshop geht über drei Tage, bis zum 26. Juli.