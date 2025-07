Sommerfest im EDU

× Erweitern © Canva Hüpfburg

Am 1. und 2. August verwandelt sich die Mall in eine bunte Spiel- und Abenteuerlandschaft für kleine und große Kinder. Neben der Eroberung der XXL-Hüpfburg steht auch jede Menge Spaß beim übergroßen Vier-Gewinnt-Spiel auf dem Plan. Für ein echtes virtuelles Abenteuer und ein wenig Nervenkitzel sorgt ein spektakulärer 5D-VR-Simulator. Ob freier Fall beim Bungee-Jump oder eine rasante Achterbahnfahrt - durch Bewegungen, Vibrationen und zusätzliche Effekte fühlt es sich (fast) echt an. Für die Jüngsten gibt es zudem fantasievolle Airbrush-Tattoos und Kinderschminken.

Der Eintritt ist frei.