Sommerfest im Garten

Im offenen Haus für Jugendliche in Lilienthal dreht sich alles um Begegnung, Kreativität und gemeinsames Erleben. Jugendliche und junge Erwachsene finden hier einen Treffpunkt mit abwechslungsreichen Angeboten – von Theater, Musik und Poetry-Slam bis hin zu Workshops, Konzerten und besonderen Themenabenden.

Zum Start der Sommerferien lädt ein Fest mit Waffeln, Eis und Kirschen bei freiem Eintritt Jugendliche zwischen 10 und 18 Jahren in den Garten.