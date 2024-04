Sommerfest

Im Anschluss an den 16-Uhr-Gottesdienst lädt die Gemeinde alle an den gedeckten Tisch: Kinder, Jugend, Erwachsene, Gemeindemitglieder, Nachbar:innen und Mitarbeitende. Neben Feinem vom Grill gibt es Salate und andere Leckereien.

Für eine leichtere Planung freut sich das Gemeinde-Team über eine kurze Zusage. Die geht telefonisch, per E-Mail oder per Brief.