Ein Nachmittag voller Leben, Musik und Begegnung: Unter dem Motto „Orte, die verbinden“ laden drei Vahrer Institutionen zu einem großen Sommerfest für die ganze Familie ein. Dann verwandeln sich die Höfe rund um die August-Bebel-Allee in eine bunte Festmeile für alle Generationen.

Das FQZ/Mehrgenerationenhaus, die evangelische Kirchengemeinde in der Neuen Vahr und die Kita Heilig-Geist haben gemeinsam ein Programm auf die Beine gestellt, das die Menschen aus dem Stadtteil ins Rampenlicht rückt. Nach der Eröffnung durch eine Tanzperformance der Kita-Kinder und einer interreligiösen Andacht dürfen sich die Gäste auf jede Menge Highlights freuen:

Bühne & Shows: Das Kindertheater Schnurzepiepe sorgt für leuchtende Augen, der „Löwenchor“ bittet zum Mitsingen und eine Modenschau zeigt kreative Trends. Für Stimmung sorgt außerdem die Musikgruppe Sankofa mit westafrikanischen Rhythmen.

Mitmachen & Erleben: Ein Mitmachzirkus lädt zum Ausprobieren ein, während Bastelaktionen und Kinderschminken die Kreativität anregen. Zudem stellen die Kita-Kinder ihre sommerlichen Bilder aus.

Begegnung & Genuss: Neben Kaffee, Kuchen und herzhaften Snacks lädt der „Marktplatz der Begegnung“ zum lockeren Austausch und Kennenlernen ein.

Der Eintritt ist frei.

Das Fest findet auf den Höfen des FQZ und der Heilig-Geist-Kirche, August-Bebel-Allee 276 & 284 statt.