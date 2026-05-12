× Erweitern © Tim Lachmann Sommerfest auf dem Liegnitzplatz, Treff im Liegnitzquartier

Am diesem Sonntag wird das Liegnitzquartier zur bunten Festmeile und dann steht alles im Zeichen von Begegnung, Bewegung und guter Stimmung. Das Sommerfest bietet Kindern und Familien aus der Nachbarschaft, sowie allen Interessierten vielfältige Bewegungs- und Spielangebote. Dazu werden die Straße zwischen der Liegnitzstraße 33–49 und der Johann-Kühn-Straße 2a gesperrt und verwandeln sich in eine lebendige Spiel- und Aktionsfläche.

Auf einer Bühne sorgen die Projektgruppen „Rap-Werkstatt“ und „BackStage Girls“ mit Rap, Tanz und Bewegungskunst für ordentlich Stimmung. Zudem lädt HoodTraining zu einem sportlichen Mitmachprogramm ein. Ergänzt wird das Programm durch Infostände lokaler Partner, die das Fest mit Aktionen und Angeboten bereichern.

Die Veranstalter laden auch die Nachbarschaft ein, sich aktiv einzubringen, zum Beispiel mit Kinderschminken, einem Flohmarktstand oder eigenen kreativen Ideen.

Weitere Informationen dazu können bei Esther Rumohr telefonisch unter 01573-9682351 oder per E-Mail eingeholt werden.