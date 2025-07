Sommerfest in Blockdiek

× Erweitern © EKZ Blockdiek Bungee Trampolin

Spiel, Spaß und Livemusik für Groß und Klein lautet das Motto auf dem Marktplatz und dem Parkplatz an der Gelderner Straße in Blockdiek an einem Nachmittag im August.

Matt & Basti begeistern die Kleinen mit Kinderliedern, und der Capstan Shanty Chor unterhält die Erwachsenen mit Liedern in Plattdeutsch. Für staunende Augen sorgen Zauberer Tim Jantzen mit seiner hautnahen Zauberkunst sowie zwei kreative Ballonkünstler.

Die kleinen Gäste können auf Hüpfburgen toben, auf dem Bungee-Trampolin springen, Dosen werfen und sich beim Kinderschminken fantasievolle Gesichter zaubern lassen. Der Bahnen-Golf-Club Bremen e.V. ist an diesem Tag mit seiner mobilen Minigolfbahn zu Gast und lädt alle zu einer Runde Minigolf ein. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt: Neben Popcorn und Zuckerwatte locken Bratwurst und Getränke.

Der Eintritt ist frei.