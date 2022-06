× Erweitern © Martin Pfeifer Kinderlieder mit Martin Pfeifer

In der schönsten Zeit des Jahres öffnet der Sommergarten auf dem Vorplatz der "Einkaufsstadt" und lädt vom 18. Juli bis zum 3. September zum Entspannen, Spielen und Verweilen für die ganze Familie ein.

Hier findet in den Sommerferien immer an den Wochenenden das Kinderferienprogramm statt, das erste Highlight wird die musikalische Mitmachshow von und mit Martin Pfeiffer. Der Musiker und Entertainer präsentiert in seiner Bühnenshow Kinderlieder, die alle großen und kleinen Leute kennen und lieben. Einen Tag später ist die Rudi Rabe Show zu Gast und eine Hüpfburg lädt zum Toben ein.

Der Sommergarten ist bis 13. September montags bis samstags von 10 bis 20 Uhr geöffnet, die Kinder-Aktionen finden freitags von 13 bis 18 Uhr und samstags von 11 bis 18 Uhr statt – kostenlos für alle!