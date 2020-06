Sommerkino für Kinder

× Erweitern © Eichwede Kinderkino im City 46

Diesen Sommer können viele von uns in den Ferien nicht wie sonst verreisen. Also müssen wir andere Wege finden, um die Welt kennenzulernen. Und Filme sind eine gute Möglichkeit dies zu tun. Für zwei Stunden in fremde Länder eintauchen, in die Abenteuer von Mädchen und Jungen, die vielleicht ganz anders leben, als wir es kennen. Ab in die Berge oder aufs Meer, in die Großstadt oder aufs Land. Überall gibt es eine Menge für euch zu entdecken.

Das Schöne daran ist, dass man im Kinosessel sofort da ist, ohne hinfahren oder hinfliegen zu müssen, was gut für die Umwelt ist.

Jeden Samstag und Sonntag geht die Reise im Kinosaal los. Die aktuellen Filme stehen auf der Homepage des Kinos.