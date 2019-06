Sommerpferdetage

× Erweitern Hof Sallja

Im Kurs für Einsteiger und fortgeschrittene Reiter*innen zwischen 8 und 12 Jahren wird jeden Tag eine neue Einheit gestaltet.

Je nach Befindlichkeit von Mensch, Tier und Natur ist zusammen fast alles möglich. Was erzählen die Pferde in ihrer Sprache und wie können Menschen mit ihnen kommunizieren? Trauen sich die Teilnehmer*innen schon einen gemeinsamen Geländeritt zu und was ist dabei zu beachten?

Der Kurs ist tage- oder wochenweise buchbar.

Kosten: 70,-/ 130,-/190,-/250,-/ 300,-

Bitte mitbringen: feste Schuhe, Reithelm, wetterfeste Kleidung

Die Anmeldung erfolgt telefonisch oder per E-Mail.